Bieta Sulo do të largohet nga "Ftesë në 5"/ Moderatorja flet troç për herë të parë

Pasditja e sotme nën autorësinë dhe moderimin e Bieta Sulos, ka nisur me një reagim publik të saj pas lajmeve të ndryshme të qarkulluara “online” orët e fundit.

Sipas spekulimeve të mediave rozë, të paadresuara te Bieta Sulo për të verifikuar lajmin, moderatorja do të lëvizte drejt një televizioni tjetër me ardhjen e shtatorit dhe nisjen e sezonit të ri televiziv.

Lidhur mbi këto lajme, Bieta e nisi emisionin e sotëm duke hedhur poshtë zërat, e madje duke i krahasuar këto thashetheme njëjtë si një pjesë e spekulimeve rreth temës së sotme në ‘Ftesë në 5’, dasma e Jeff Bezos me Lauren Sanchez.

“Ju përshëndes ju që na ndiqni si gjithmonë në ekranin e ‘Top Channel’. Dua të shpreh gjithë mirënjohjen dhe dashurinë që e bëni ‘Ftesë në 5’ emisionin më të dashur të pasditeve shqiptare. Do të jemi në një diskutim mbi dasmën e vitit, do të flasim për dasmën dhe thashethemet që qarkulluan për të përgjatë fundjavës.

Ndërkohë që një tjetër lajm shumë i diskutuar i fundjavës ka qenë largimi i Bieta Sulos nga ‘Top Channel’… Aq sa dhe njerëz shumë të afërt më shkruanin: ‘Çfarë po ndodh?’ Lajmi merr dhenë dhe besohet edhe nga njerëz të afërt në përmasa të tilla. Madje dhe punëtorët e skenografisë kur erdha sot më thanë: ‘A ta vazhdojmë këtë punë?’

Ka zierë rrjeti për këtë gjë, por që këtu do të jem në ‘Top Channel’. Përkon me 20 vitet e mia ne ‘Top Channel’ dhe në këtë 20 vjetor.. Jo vetëm që do të jemi nga shtatori së bashku, por është duke u punuar për një skenografi të re për të ardhur në një sezon të ri televiziv me më shumë energji dhe vrull, pas 7 vitesh të suksesshme që kemi lënë pas”, u shpreh autorja.