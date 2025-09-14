Shpërthim i fuqishëm në Madrid: Një viktimë dhe mbi 25 të plagosur në barin “Mis Tesoros”
Një tragjedi goditi lagjen punëtore Vallejas në jug të Madridit të shtunën pasdite, kur një shpërthim i fuqishëm në barin “Mis Tesoros” shkaktoi një viktimë dhe mbi 25 të plagosur, mes të cilëve tre janë në gjendje të rëndë. Ngjarja ndodhi rreth orës 16:00 në katin përdhes të një ndërtese trekatëshe, ku shpërthimi shkaktoi shembje të pjesshme të strukturës dhe la disa zona nën rrënoja.
Zjarrfikësit punuan për orë të tëra për të nxjerrë të plagosurit dhe viktimën, trupin e të cilit gjetën nën rreth një metër rrënoja. Autoritetet ende nuk kanë bërë publik identitetin e viktimës, por burimet nga vendngjarja konfirmojnë se ai ndodhej brenda barit në momentin e shpërthimit.
Shpërthimi dyshohet të jetë shkaktuar nga një grumbullim gazi, megjithëse lloji dhe burimi i rrjedhjes nuk janë përcaktuar ende. Si masë sigurie, rreth dhjetë familje u evakuuan menjëherë nga ndërtesa e dëmtuar. Autoritetet spanjolle kanë nisur hetime të plota për të kuptuar shkakun e saktë dhe për të përcaktuar nëse kishte neglizhencë në sigurinë e lokalit. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin lokal, ndërsa banorët e zonës kanë raportuar se kanë ndjerë dridhje dhe zhurmë të fortë gjatë shpërthimit.