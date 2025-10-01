Shpërthim i fuqishëm dhe të shtëna me armë në Mynih, një i vdekur dhe një i plagosur
Një ngjarje e rëndë tronditi mëngjesin e sotëm qytetin e Mynihut, ku u regjistruan shpërthime të fuqishme dhe të shtëna me armë zjarri, duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm të forcave të rendit dhe emergjencës.
Sipas raportimeve fillestare të publikuara nga gazeta Bild, një person është gjetur i vdekur, ndërsa të paktën një tjetër ka mbetur i plagosur nga arma e zjarrit.
Dyshohet se autori i ngjarjes ngriti kurth në banesën e prindërve të tij, i ka vënë flakën shtëpisë dhe më pas ka kryer vetëvrasje.
Incidenti ndodhi në rrugën Lerchenauer Straße, ku autoritetet kanë bllokuar një zonë të gjerë përreth vendngjarjes.
Që në orët e para të mëngjesit, një re e dendur tymi ka qenë e dukshme nga larg, ndërsa banorëve u është kërkuar të shmangin zonën për arsye sigurie. Lëvizja e mjeteve në këtë pjesë të qytetit është pezulluar përkohësisht.
Shefi i policisë, Thomas Schelshorn, deklaroi për mediat se “nuk ka rrezik për qytetarët” dhe theksoi se ky incident “nuk ka asnjë lidhje me festimet e Oktoberfest-it”.
Specialistët e piroteknisë janë angazhuar në kontrollin e banesës ku ndodhi shpërthimi, ndërkohë që hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes janë ende në vazhdim.
Në një njoftim zyrtar, policia bëri të ditur se situata do të shkaktojë vonesa dhe bllokime në qarkullim, ndërsa një shkollë që ndodhet pranë vendngjarjes do të qëndrojë e mbyllur deri në një njoftim të dytë.