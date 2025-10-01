Iu sekuestrua 'Lamborghini' me vlerë 160 mijë euro, kush është Sahit Shpataj, i riu jeton në Amerikën Latine
Personi në foto është Sahit Shpataj, i riu që iu sekuestrua makina me vlerë 160 mijë euro 'Lamborghini Urus' nga Policia e Tiranës. Të riut i është bërë 2 herë postobllok nga policia dhe nuk ka ndaluar asnjëherë dhe mbrëmjen e djeshme u mor vendimi për sekuestrimin e makinës. Dyshohet se kjo makinë vjen nga burime kriminale pasi i riu jeton në Amerikën Latine.
Kush është Sahit Shpataj?
Sahit Shpataj nuk është emër i panjohur për policinë e Tiranës. Një ndër veprat penale për të cilat ai ka rënë në pranga më parë është regjistruar në vitin 2014, kur ky i fundit u prezantohej çifteve në rrugë si punonjës policie dhe më pas i grabiste nën kërcënimin e armës.
Ngjarjet e përsëritura ishin shënuar kryesisht në Kthesën e Kamzës, Tiranë.
Sipas policisë Sahit Shpataj ndalonte automjetet që kalonin në vendin e lartpërmendur, duke u hequr si punonjës i Policisë së Qarkullimit Rrugor.
Ai u kërkonte drejtuesve të mjeteve dokumentet dhe më pas i kërcënonte me pistoletë, duke u marrë shuma të konsiderueshme parash dhe sende të tjera personale. Edhe në momentin që ai është arrestuar, në atë kohë 23 vjeç, ai mbante veshur uniformën e policisë.