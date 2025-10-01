Dogjën automjetin e 30-vjeçarit në Burrel, arrestohet autori i dytë i ngjarjes (EMRI)
Një 25-vjeçar ka përfunduar në pranga, pasi akuzohet se ka marrë pjesë në ngjarjen kriminale, ku një automjeti iu vu flaka. Ngjarja ndodhi në 1 qershor të këtij viti në qytetin e Burrelit.
Burime zyrtare nga policia bënë me dije se u arrestua Jurxhini Sada, banues në Burrel.
NJOFTIMI I POLICISE
Finalizohet faza e dytë e operacionit policor të koduar “Firemen”. Kapet dhe ndalohet autori i dytë i ngjarjes së datës 1 qershor 2025, ku në qytetin e Burrelit u dogj automjeti që ishte në përdorim nga një 30-vjeçar.
Si rezultat i kërkimeve intensive për lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e shtetasve të shpallur në kërkim, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat finalizuan me sukses fazën e dytë të operacionit policor të koduar “Firemen”, ku u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit Jurxhini Sada, 25 vjeç, banues në Burrel.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi dyshohet se ka bashkëpunuar me shtetasin E. K. (H.), 24 vjeç (i arrestuar nga policia ditën e ngjarjes), dhe kanë djegur automjetin që përdorej nga një shtetas 30-vjeçar.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Dibrës, për veprime të mëtejshme.