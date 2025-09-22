LEXO PA REKLAMA!

Shkarkimi i Veliajt, shtyhet mbledhja e Komisionit të Ligjeve të Bashkisë së Tiranës

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 09:31
Shkarkimi i Veliajt, shtyhet mbledhja e Komisionit të Ligjeve të Bashkisë së Tiranës

Mbledhja e Komisionit të Ligjeve të Bashkisë së Tiranës, e parashikuar për sot, është shtyrë për nesër në orën 10:00.

Komisioni i Ligjeve në bashki mblidhet për të futur në rend dite të Këshillit Bashkiak shkarkimin e Erion Veliajt.

Deri më tani, nga këshilltarët e PS në Këshillin Bashkiak të Tiranës nuk ka asnjë vendimmarrje apo orientim për kërkesën e Veliajt për të marrë pjesë dhe për t’u dëgjuar në mbledhjen e këshillit në lidhje me shkarkimin e tij.

 

