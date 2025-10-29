LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shembet ndërtesa 7-katëshe në Stamboll/ Turqi, 5 persona të bllokuar nën rrënoja

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 16:53
Bota

Shembet ndërtesa 7-katëshe në Stamboll/ Turqi, 5 persona të

Një ndërtesë 7-katëshe është shembur në distriktin Gebze të provincës Kocaeli në Turqi, duke lënë të paktën pesë persona të bllokuar nën rrënoja. Autoritetet po zhvillojnë operacione intensive kërkim-shpëtimi me ndihmën e 147 punonjësve, përfshirë ekipe nga AFAD, zjarrfikësit, policia dhe organizata të tjera.

Guvernatori İlhami Aktaş deklaroi se shkaku i shembjes ende nuk dihet, ndërsa prioritet mbetet shpëtimi i personave të mbetur poshtë rrënojave. Sipas raportimeve, pesë anëtarë të një familjeje ndodheshin në ndërtesë në momentin e incidentit.

Në vendngjarje janë angazhuar qentë shpëtimtarë, pajisje për zbulimin e rrënojave, dronë dhe automjete speciale. Dëshmitarët kanë dëgjuar zëra nga nën rrënoja, ndërsa dyshohet se ndërtesa mund të jetë shembur për shkak të punimeve nëntokësore që po kryheshin pranë saj.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion