Balona me cigare kontrabandë ndezin tensionet, Lituania mbyll kufirin me Bjellorusinë
Qeveria e Lituanisë njoftoi sot se pikat kufitare me Bjellorusinë do të mbeten të mbyllura deri në fund të nëntorit, si masë për t’u përgjigjur ndaj sulmeve të fundit të hapësirës ajrore të shkaktuara nga balonat e përdorura për kontrabandë cigare.
Kryeministrja lituaneze, Inga Ruginiëne, tha se masa mund të zgjasë “për aq kohë sa të jetë e nevojshme” dhe e cilësoi këtë si një “sulmi hibrid” ndaj vendit. Policia ka arrestuar pesë persona të dyshuar për kontrabandë, ndërsa balonat kanë shkaktuar mbylljen e aeroporteve pesë herë gjatë këtij muaji.
Qeveria bëri të ditur se nga mbyllja përjashtohen diplomatët, qytetarët e BE-së, vendeve anëtare të NATO-s dhe Ukrainës, si dhe transporti drejt enklavës ruse të Kaliningradit dhe personat me viza humanitare lituaneze.
Presidenti bjellorus Aleksandër Lukashenko e quajti vendimin “mashtrim të çmendur” dhe e akuzoi Perëndimin për nisjen e një “lufte hibride” që, sipas tij, po çon drejt një “epoke të re ndarjeje me tela me gjemba”.
Ruginiëne theksoi se siguria kombëtare është prioritet dhe vendi do të ndërmarrë masa për të rrëzuar balonat që shkelin hapësirën ajrore lituaneze.