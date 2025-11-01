SHBA, rrëzohet një avion i vogël në Nju Jork pas përpasjes me një pemë. Humb jetën piloti plagoset pasagjeri
Një aeroplan i vogël u rrëzua të premten në mëngjes (31 tetor) në Qarkun Saratoga, Nju Jork , duke vrarë pilotin dhe duke plagosur një pasagjer.
Incident ajror ndodhi rreth orës 10:30 të mëngjesit në Wyndham Way në qytetin Milton, pak pasi avioni u ngrit nga Aeroporti i Qarkut Saratoga aty pranë.
One killed, one injured in small plane crash near Saratoga County Airport, New York. The Saratoga County Sheriff’s Office (SCSO) said that the plane fell into the driveway of a home on Wyndham Way after hitting a tree, but did not strike the house. The SCSO confirmed that the pi pic.twitter.com/49EtpLu82f— Raza Ijaz (@mehmoo89300) October 31, 2025
Hetuesit thonë se avioni me katër vende Mooney M20E i vitit 1964 goditi një pemë përpara se të ndalej pak jashtë një shtëpie. Një nga krahët e aeroplanit u ngatërrua në pemë përpara se rrënojat të merrnin flakë.
Pronari i shtëpisë, John Clapper, tha se dëgjoi një zhurmë të lartë ndërsa punonte në kuzhinën e tij dhe nuk kishte idenë se çfarë kishte ndodhur jashtë shtëpisë së tij.
“Shkova te dera e përparme dhe pashë një burrë që vraponte nëpër lëndinën time. Ai tha: ‘Aeroplani sapo u rrëzua. Dy persona të tjerë erdhën dhe e nxorën burrin tjetër nga aeroplani. Ata i shpëtuan jetën ”, tha Clapper për CBS6.
Sherifi i Qarkut Saratoga, Michael Zurlo, tha se pasagjeri u nxor nga aeroplani dhe u dërgua në Qendrën Mjekësore Albany me lëndime të rënda. Piloti, megjithatë, nuk ia doli. Identitetet e tyre nuk janë bërë të ditura.