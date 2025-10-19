LEXO PA REKLAMA!

SHBA kërcënon, Trump: Presidenti kolumbian “lord i paligjshëm droge”

Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 16:40
Bota

SHBA kërcënon, Trump: Presidenti kolumbian “lord i

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se po pezullonte ndihmën financiare për Kolumbinë, duke akuzuar Presidentin e vendit, Gustavo Petro, për dështim në luftimin e trafikut të drogës .

"Që nga sot, këto pagesa ose çdo formë tjetër pagese apo subvencioni nuk do të bëhet” për Kolumbinë, shkroi Trump në Truth Social – me shkronja të mëdha – pa specifikuar se për cilat subvencione apo ndihma po fliste.

Në të njëjtën kohë, presidenti amerikan e përshkroi Petron si një “baron i paligjshëm droge” i cili “nuk bën asgjë për të ndaluar” prodhimin e drogës në Kolumbi.

“Qëllimi i këtij prodhimi droge është shitja e sasive të mëdha në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar vdekje, shkatërrim dhe kaos”, theksoi ai në postimin e tij.

Reagimi i Trump vjen pasi Petro akuzoi forcat e armatosura amerikane të shtunën për shkelje të ujërave territoriale kolumbiane dhe vrasjen e një peshkatari gjatë operacioneve të tyre në Karaibe, të cilat Uashingtoni i paraqet si një fushatë për të luftuar kartelet e trafikimit të drogës.

