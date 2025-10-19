Aksident në qendër të qytetit/ Makina u përplas me shatërvanin, HUMBIN JETËN tre 20-vjeçarë
Një aksident fatal ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së dielës, më 19 tetor 2025, në qytetin Asiago të Italisë, duke shkaktuar vdekjen e tre të rinjve rreth moshës 20 vjeç.
Sipas autoriteteve, ngjarja ndodhi rreth orës 03:30, në rrethrrotullimin e Via Verdi, në provincën e Vicenzës. Një Peugeot 207, me pesë pasagjerë, humbi kontrollin dhe u përplas me shatërvanin në qendër të rrethrrotullimit. Përplasja rezultoi vdekjeprurëse për tre prej tyre, të cilët humbën jetën në vendngjarje. Viktimat ishin banorë të komunave Lusiana Conco dhe Creazzo.
Dy të rinjtë e tjerë, të moshës 21 vjeç, u plagosën; njëri ndodhet në gjendje kritike në spitalin e Bassano del Grappa, me dëmtime të rënda në kokë dhe trup, ndërsa tjetri ka marrë lëndime të lehta.
Hetimet paraprake dhe pamjet nga kamerat e sigurisë tregojnë se automjeti udhëtonte me shpejtësi të lartë, kaloi një ishull trafiku pa respektuar përparësinë, goditi një shenjë rrugore dhe më pas u përplas me shatërvanin.
Kryetari i bashkisë së Asiagos, Roberto Rigoni Stern, e përshkroi ngjarjen si “një tragjedi shkatërruese”:
“Po përballemi me një situatë dramatike. Ishte një përplasje që dukej si një fishekzjarr. Zemrat tona janë me familjet e viktimave. Është e vështirë të gjesh fjalë në momente të tilla.”
Ai shtoi se të rinjtë po ktheheshin nga një festë ditëlindjeje, duke theksuar nevojën për kujdes dhe ndërgjegjësim më të madh në drejtimin e automjeteve gjatë natës.
Kjo tragjedi ndodh vetëm një muaj pas një aksidenti tjetër të rëndë në pllajën e Asiagos, ku 13-vjeçari Stefano Angonese humbi jetën pasi u godit nga një makinë në Lusiana Conco.
Komuniteti lokal është në zi, ndërsa thirrjet për forcimin e masave të sigurisë rrugore janë shtuar në mënyrë të ndjeshme, për të shmangur humbje të tjera të jetëve të reja.