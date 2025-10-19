Nëna humbi jetën me djalin 14-vjecar, zbulohet shkaku i zjarrit në Maliq
Nëna bashke me djalin humben jeten diten e sotme si pasoje e nje zjarri ne banesen e tyre ne Maliq.
Ngjarja e rëndë ndodhi mesditen e të dieles, ku nënë e bir humbën jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën e tyre, ndërkohë që vajza 6-vjeçare u dërgua në gjendje të rëndë në spitalin e Korçës.
Zjarri sipas te dhenave paraprake, erdhi si pasojë e sobës me dru që familja e përdorte për ngrohje.
Flaket kane shpërthyer rreth orës 13:30 në një banesë familjare, ku ndodheshin një nënë 40-vjeçare së bashku me dy fëmijët e saj.
Si pasojë e flakëve dhe tymit të dendur, nëna Merjeme Azisllari, dhe djali i saj, Luka Azisllari, 14 vjeç, humbën jetën nga asfiksia.
Pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse dhe ambulancat, të cilat kanë transportuar me urgjencë dy fëmijët drejt Spitalit Rajonal të Korçës.
Fatkeqësisht, 14-vjeçari nuk arriti t’i mbijetonte plagëve të marra, ndërsa fëmija tjetër, 6-vjeç, ndodhet në gjendje kritike për jetën.