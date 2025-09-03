SHBA fundos skafin pranë Venezuelës, vdesin 11 trafikantë! Trump: Po sillnin drogë në vendin tonë
Presidenti Donald Trump thotë se SHBA ka kryer një sulm ndaj një anijeje që transportonte drogë në Karaibet jugore, duke vrarë 11 “Narkoterroristë”.
Ai postoi në rrjetet sociale se operacioni ushtarak i SHBA-së të martën kishte synuar anëtarët e bandës venezueliane Tren de Aragua. Trump tha se anija ndodhej në ujëra ndërkombëtare dhe po transportonte narkotikë të paligjshëm me destinacion SHBA.
Administrata e Trump ka rritur presionin ushtarak dhe politik ndaj presidentit venezuelian Nicolás Maduro në javët e fundit, përfshirë një shpërblim prej 50 milionë dollarësh për informacion që çon në arrestimin e tij për akuzat e trafikimit të drogës. Maduro ka premtuar se Venezuela do të luftojë çdo ndërhyrje ushtarake amerikane. Duke folur me gazetarët në Zyrën Ovale të martën, Trump tha se forcat amerikane kishin “shkatërruar” një “anije që transportonte drogë” pranë Venezuelës.
“Shumë drogë në atë anije,” tha ai.
Trump shtoi se ishte informuar për incidentin nga kreu i Shefave të Përbashkët të Shtabit, Gjenerali Dan Caine.
Më vonë, presidenti postoi në platformën e tij Truth Social: “Herët mëngjesin e sotëm, sipas urdhrit tim, Forcat Ushtarake të SHBA kryen një sulm kinetik ndaj Narkoterroristëve të identifikuar të Tren de Aragua në zonën e përgjegjësisë së SOUTHCOM.”
Ai shtoi: “Sulmi rezultoi me 11 terroristë të vrarë gjatë aksionit. Asnjë forcë amerikane nuk u dëmtua në këtë sulm. Le të shërbejë kjo si paralajmërim për këdo që po mendon të sjellë drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. RUANI!”
Postimi i tij u shoqërua me një video ajrore të paqartë që tregon një motor-anije duke lëvizur shpejt në ujëra të trazuar, para se të shpërthejë në flakë.