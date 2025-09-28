Samiti i BE-së në Kopenhagë, Danimarka ndalon të gjitha fluturimet me dronë
Danimarka do të ndalojë të gjitha fluturimet e dronëve civilë mbi territorin e saj gjatë javës së ardhshme, për të garantuar sigurinë gjatë Samitit të Bashkimit Evropian që do të mbahet në Kopenhagë. Lajmi u bë i ditur të premten nga Ministria daneze e Transportit.
“Danimarka do të mirëpresë udhëheqësit evropianë javën e ardhshme dhe do t’i kushtojmë një vëmendje të veçantë sigurisë. Prandaj, nga e hëna deri të premten, do të mbyllim hapësirën ajrore për të gjitha fluturimet e dronëve civilë,” thuhet në deklaratën e ministrisë.
Vendimi vjen pas disa incidenteve me fluturime të paautorizuara dronësh të panjohur në hapësirën ajrore daneze që nga data 22 shtator, të cilat çuan në mbylljen e përkohshme të disa aeroporteve. Autoritetet daneze kanë lënë të nënkuptohet se pas këtyre incidenteve mund të qëndrojë Rusia.