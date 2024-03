Rrezikon dënim me vdekje në SHBA, shpresë për Assange, çfarë vendosi gjykata britanike

Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange mori “lejen” sot nga një gjykatë britanike për të apeluar kundër ekstradimit të tij në Shtetet e Bashkuara.

Gjykata vendosi që Assange mund të vazhdojë apelimin e tij për ekstradimin në një seancë të re të plotë, përveç nëse Shtetet e Bashkuara ofrojnë “garanci të kënaqshme”.

Gjykata tha se do t’i japë Shteteve të Bashkuara tre javë për të dhënë garanci se Assange nuk do të paragjykohet në gjyq për shkak të kombësisë së tij, se atij do t’i ofrohen të njëjtat mbrojtje të Amendamentit të Parë si shtetas amerikan dhe se nuk do t’i nënshtrohej dënimit me vdekje.

52-vjeçari po lufton me ekstradimin për më shumë se një dekadë. Assange ka kaluar shtatë vjet në mërgim në ambasadën e Ekuadorit në Londër dhe gati pesë vitet e fundit në Belmarsh, një burg i sigurisë së lartë në periferi të kryeqytetit të Mbretërisë së Bashkuar.

Ai kërkohet në SHBA për 18 akuza, duke përfshirë 17 sipas Aktit të Spiunazhit dhe një sipas Aktit të Mashtrimit dhe Hakërimit. Gjithashtu është dënuar me 175 vjet burg pasi WikiLeaks publikoi qindra mijëra dosje ushtarake konfidenciale dhe dokumente diplomatike të lidhura me luftërat në Afganistan dhe Irak.

Rikujtojmë se Assange nuk mori pjesë në një seancë dëgjimore dy-ditore në shkurt në Gjykatën e Lartë të Londrës për shkak të problemeve të tij shëndetësore.