Rindizen polemikat për shëndetin e Putinit! Nga dyshimet për kancer te hipotezat për sëmundjen e...
Gjendja fizike e Vladimir Putinit mbetet e mbuluar me mister. Thashethemet rreth problemeve të dyshuara shëndetësore të presidentit rus kanë qarkulluar prej vitesh, të nxitura nga hetimet gazetareske, spekulimet në mediat sociale dhe deklaratat e udhëheqësve politikë, por gjithmonë të shoqëruara nga heshtja ose mohimet zyrtare nga Kremlini.
Këto shqetësime u rikthyen së fundmi në qendër të vëmendjes pas paraqitjes së tij në paradën ushtarake të 3 shtatorit në Pekin, por janë ngritur tashmë në të kaluarën nga disa gazeta anembanë botës.
Parashikimet e mjekëve
Hipoteza më e detajuar daton që nga viti 2022, kur media e pavarur Proekt raportoi praninë e vazhdueshme të mjekëve të specializuar, përfshirë një onkolog dhe dy specialistë të ORL-së, gjatë udhëtimeve të presidentit rus. Regjistrat e fluturimeve treguan dhjetëra vizita midis viteve 2017 dhe 2021, duke nxitur hipotezën e kancerit të tiroides.
Po atë vit, Neësëeek raportoi një operacion për të hequr një tumor të avancuar, një pretendim që megjithatë u mohua nga Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov.
Dridhjet, shikimi dhe hipotezat e sëmundjes së Parkinsonit
Në nëntor, pasi u shfaq një video që tregonte Putinin duke u përpjekur të mbante duart pa lëvizur, zyrtari ukrainas Anton Gerashenko foli hapur për një dridhje të mundshme të ngjashme me sëmundjen e Parkinsonit. Gjatë asaj kohe, presidenti rus kishte qenë larg kamerave për dy javë dhe Kremlini e përshkroi atë si person që i ishte nënshtruar "kontrolleve rutinë", duke mos gjetur "asnjë problem".
Vëzhgime të tjera kishin të bënin me shikimin e tij. Në një video në janar, Putin lexoi fjalime me shkronja jashtëzakonisht të mëdha. Menjëherë pas kësaj, ai pranoi një rënie të lehtë, duke shpjeguar se shikimi i tij kishte rënë nga "dhjetë në 9 ose 8".
Parada e Pekinit dhe spekulimet e reja
Dyshime të reja kanë dalë së fundmi. Në paradën ushtarake të 3 shtatorit në Pekin, Massimo D'Alema, i cili ishte i pranishëm në këtë ngjarje, i tha Corriere della Sera se e pa Putinin "shumë të lodhur", të mbështetur nga dy persona ndërsa ecte.
Në një bisedë me Xi Jinping, vetë udhëheqësi rus trajtoi temën e jetëgjatësisë, duke pretenduar se bioteknologjia mund t'u lejojë njerëzve të jetojnë deri në 150 vjet.
Spekulimet kanë shkuar deri aty sa të përfshijnë mundësinë e sozive, një temë e përmendur vazhdimisht nga Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili në mars tha: "Putini do të vdesë së shpejti dhe kjo luftë do të mbarojë".