Midis Bashkimit Europian dhe Rusisë/ Moldavia voton për të ardhmen, zgjedhje historike mes kërcënimeve nga Kremlini
Moldavët nisën të dielën votimin në një zgjedhje parlamentare kyçe, që pritet të përcaktojë drejtimin e ardhshëm të vendit: integrimi drejt Bashkimit Evropian apo rikthimi në orbitën ruse.
Në sfondin e kësaj gare të tensionuar, qeveria moldave dhe Bashkimi Evropian kanë akuzuar Rusinë për ndërhyrje të thellë në procesin elektoral.
Moldavia, një vend kandidat për anëtarësim në BE, është prej kohësh e ndarë mes forcave që kërkojnë afrimin me Perëndimin dhe atyre që favorizojnë lidhjet tradicionale me Moskën.
Sipas sondazheve, në avantazh është partia pro-evropiane “Veprim dhe Solidaritet” (PAS), e cila është në pushtet që nga viti 2021. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se rezultati është larg të qenit i sigurt, për shkak të presioneve të jashtme dhe polarizimit të brendshëm.
Kutitë e votimit u hapën në orën 07:00 dhe pritet të mbyllen në 21:00, me rezultatet që do të shpallen më vonë gjatë ditës.
Presidentja e vendit, Maia Sandu, e cila vjen nga radhët e PAS, ka cilësuar këtë votim si “zgjedhja më e rëndësishme për të ardhmen e Moldavisë”.
“Rezultati do të përcaktojë nëse forcojmë demokracinë dhe i bashkohemi BE-së, apo nëse Rusia na tërheq pas në një zonë gri, duke na kthyer në një rrezik për rajonin”, shkroi ajo në rrjetin X.
BE dhe qeveria moldave kanë denoncuar një fushatë të paprecedentë dezinformimi dhe ndërhyrjesh nga Rusia, përfshirë financime të paligjshme dhe përpjekje për destabilizim. Kryeministri Dorin Recean ka folur për një “rrethim të vendit”, ndërsa hetimet kanë çuar në qindra kontrolle dhe dhjetëra arrestime.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka përjashtuar dy parti pro-ruse nga zgjedhjet për shkelje në financim, vendim që ka shkaktuar reagime të ashpra nga opozita, e cila nga ana e saj akuzon qeverinë për manipulim të votës.
Në një vend me vetëm 2.4 milionë banorë dhe me një nga ekonomitë më të brishta në Evropë, rritja e çmimeve dhe varfëria mbeten shqetësime të forta për elektoratin, i cili shfaqet gjithnjë e më i ndarë rreth kursit euro-integrues.
Sipas analistëve, pjesëmarrja në votime do të jetë vendimtare, sidomos në:
Diasporën moldave, që në të kaluarën ka favorizuar PAS;
Rajonin separatist të Transnistrisë, ku mbështetja për Rusinë mbetet e fortë.
Në zgjedhje garojnë rreth 20 parti dhe kandidatë të pavarur për 101 ulëse në parlament. Ish-presidenti Igor Dodon, një nga liderët e opozitës pro-ruse, shprehet i bindur se opozita do të marrë shumicën, duke premtuar rikthimin e marrëdhënieve të forta me Rusinë, pa hequr dorë nga dialogu me BE-në.
“Moldavia po qeveriset nga një regjim diktatorial nën mbulesën e BE-së,” tha ai, duke akuzuar Perëndimin për ndërhyrje dhe qeverinë për tentativa manipulimi.
Sipas analistit politik Igor Botan, kjo është një nga zgjedhjet më të paparashikueshme në historinë e vendit: “Negociatat paszgjedhore për të formuar një qeveri janë shumë të mundshme, por gjithçka mbetet e paqartë.”
Këto zgjedhje konsiderohen si momenti më i rëndësishëm politik për Moldavinë që nga shpallja e pavarësisë në 1991.
Një fitore e opozitës mund të ngadalësojë apo ndalojë përparimin drejt BE-së. Një fitore e PAS-it do të forconte kampin perëndimor dhe përpjekjet për të larguar ndikimin e Kremlinit nga vendi.