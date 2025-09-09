LEXO PA REKLAMA!

Rastet me COVID - 19 në Itali tejkaluan 2000 në javën e fundit / Ky është numri më i lartë i infeksioneve që nga fillimi i vitit 2025

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 12:00
Bota

Rastet me COVID - 19 në Itali tejkaluan 2000 në javën e fundit /

Javën e fundit, në Itali u regjistruan 2,052 raste të reja të Covid-it , me një rritje prej 47% krahasuar me javën e kaluar. Kjo është ajo që del nga buletini i fundit nga Ministria e Shëndetësisë.

Ky është numri më i lartë i infeksioneve që nga fillimi i vitit 2025. Pati 8 vdekje krahasuar me 10 në anketën e mëparshme. Numri i tamponeve është gjithashtu në rritje: nga 28 gushti deri më 3 shtator, 27,891 krahasuar me 17,942 javën e kaluar.

Lombardia (532), Kampania (319) dhe Emilia-Romagna (24) janë rajonet më të prekura. Një rritje kaq e konsiderueshme e rasteve nuk përputhet me një rritje proporcionale të presionit mbi spitalet. Rritja e rasteve, sipas ekspertëve, favorizohet nga qarkullimi i variantit të ri Stratus .

