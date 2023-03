Putin: Propozimet e Kinës, bazë për zgjidhjen e luftës në Ukrainë

Propozimet e Kinës mund të jenë bazë për zgjidhjen e luftës në Ukrainë.

Kështu ka deklaruar presidenti rus, Vladimir Putin, gjatë një konference për mediat me homologun e tij kinez, Xi Jinping.

“Shumë dispozita të planit të paqes kineze mund të merren si bazë për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, sa herë që Perëndimi dhe Kievi janë gati për të”.

Ai tha gjithashtu se ai dhe Xi i kishin kushtuar vëmendje të madhe propozimeve të paqes të Pekinit gjatë takimeve të tyre kokë më kokë.

Nga ana tjetër, Putin ceku edhe marrëdhëniet me vendet e tjera perëndimore, konkretisht Britaninë e Madhe, për të cilën tha se nëse furnizon Ukrainën me municion me uranium të varfëruar, Rusia do të detyrohet të reagojë.

Deklarata e tij erdhi pasi Ministria e Mbrojtjes tha dje se Britania e Madhe do të dërgojë municion të tillë në Ukrainë së bashku me tanket Challenger 2.

Ndërkohë Xi në fjalën e tij iu referua marrëdhënieve tregtare midis Rusisë dhe Kinës.

Ai tha se do të fokusohet në rritjen e tre fushave: tregtia e energjisë, tregtia e lëndëve të para dhe tregtia e elektronikës.

Pasi përmendi shkurt nevojën për të forcuar lidhjet humanitare, Xi iu referua edhe planit të paqes të Pekinit për Ukrainën.

“Muajin e kaluar, Kina publikoi qëndrimin e saj për situatën në Ukrainë. Dëshiroj të theksoj se ne udhëhiqemi vazhdimisht nga Karta e OKB-së, duke iu përmbajtur një qëndrimi të paanshëm”.

Dokumenti i publikuar përbëhet nga 12 pika:

Respekt për sovranitetin e të gjitha vendeve

Refuzimi i “mentalitetit të Luftës së Ftohtë”

Ndërprerja e armiqësive

Rinisja e bisedimeve të paqes

Zgjidhja e krizës humanitare

Mbrojtja e popullatës civile dhe robërve të luftës

Sigurimi i sigurisë së centraleve bërthamore

Reduktimi i rreziqeve strategjike

Promovimi i eksportit të grurit

Përfundimi i “sanksioneve të njëanshme”

Ruajtja e stabilitetit të zinxhirëve industrialë dhe zinxhirëve të furnizimit

Promovimi i rindërtimit të pasluftës.