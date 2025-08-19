Putin pranon të takohet me Zelenskyn, SHBA: Po punojmë për të organizuar marrëveshjen
Presidenti rus Vladimir Putin ka premtuar të zhvillojë bisedime me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, tha sot sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt.
Ajo tha gjithashtu se SHBA-të po punojnë si me Rusinë ashtu edhe me Ukrainën “për ta bërë të mundur këtë marrëveshje dypalëshe”.
Cfarë dihet — deri më tani — për një takim të mundshëm Putin-Zelensky:
Presidenti amerikan Trump tha se ai “në një farë mënyre” organizoi një takim midis udhëheqësve rusë dhe ukrainas, por “ata janë ata që duhet të vendosin gjërat”.
Planet për takimin tani janë “në proces”, me “shumë opsione” që po diskutohen, tha Leavitt.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov refuzoi të angazhohej për një takim midis Putinit dhe Zelenskyt — por nuk përjashtoi mundësinë e bisedimeve të mëtejshme.
Zvicra është e hapur për të pritur bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë me pjesëmarrjen e Putinit, tha Ministri i Jashtëm Zviceran Ignazio Cassis për partnerin e transmetimit të CNN-së SRF.
Cassis shtoi se qeveria zvicerane do të bëjë rregullime të posaçme për shkak të urdhër-arresteve të hapura të Gjykatës Ndërkombëtare Penale kundër udhëheqësit rus.