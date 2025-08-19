Janë ndarë apo jo? Shpati vendos “pikat mbi i” për raportin e tij me Selvijen!
Shpat Kasapi, i ftuar në “Weekend” në Klan Kosova, foli ndër të tjera edhe për raportin e tij me Selvije Jaon, tanimë, ish-bashkëshorten. Ndonëse më parë ishte shprehur se nuk ishin ndarë, këtë herë saktësoi se në fakt, nuk janë më bashkë, por rrinë për hatër të djalit.
“Unë me Selvijen nuk jemi më bashkë, jemi shokë të mirë por nuk jemi bashkë, rrimë për hatër të djalit”, u shpreh këngëtari.
Ai ceku edhe deklaratën e Selvijes pas lajmit se Shpati ishte dhunuar në një dasmë ku ishte ftuar si këngëtar, duke u shprehur se nuk i intereson “shkrimi i saj”.
Selvija, pas lajmeve, publikoi një foto në Instastory dhe shkroi: “Nuk hakmerrem sepse Zoti është krijuesi, karma ekziston dhe njerëzit e shëmtuar nga brenda, përfundojnë duke shkatërruar jetën e tyre”.
Sa i përket deklaratave kontradiktore, Shpati, në “Kosova Live”, u shpreh se nuk ishin ndarë. “Selvija është një tip - sepse dihet që çdo çift ka debate - Selvija e shpreh gjithë emocionin dhe ndjeshmërinë. Pastaj dhe ndoshta i bie pishmanit, por ashtu e ka tipin. E ka bërë atë, tani është duke bërë dhe një libër për këto situatat e ndryshme, ne u zumë pak dhe kjo ishte historia.”
Pra gjithçka, sipas Shpatit, ishte thjesht një krizë që u tejkalua: “U fry pak, është një lajm që u fry pak. Kam pasur faj unë, neglizhenca ime prej jetës që unë bëj, kjo ka qenë një arsye e madhe. Gabime të gjithë bëjmë në jetë.”
Por, Selvija, nga ana tjetër, përmes një postimi në rrejtet sociale nënkuptoi se nuk po fliste, për të ruajtur reputacionin e dikujt. Khëm-khëm, postimi u publikua pas deklaratës së Shpatit. Gjithsesi, ja ku e morëm vesh, janë ndarë, por sipas këngëtarit, vijojnë të jenë miq. Versionin e Selvijes s’e dimë.