Ministrja turke shfaqet në publik me me 'Benz' 670,000 euro, ngjall debate
Ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale të Turqi, Mahinur Özdemir Göktaş, e vetmja grua dhe anëtarja më e re e qeverisë turke është kritikuar pasi bëri një turne në Anadoll me një Mercedes-Benz S63-E, që thuhet se vlen 32 milionë lira turke (670,000 euro).
Zgjedhja erdhi në një kohë kur Ministri i Financave Mehmet Simsek ka bërë thirrje të përsëritura për shkurtime të shpenzimeve publike.
Gjatë vizitës së saj në Karabık, Göktaş la në garazh makinën e saj elektrike Togg të prodhuar në vend me vlerë 2.63 milionë lira (55,000 euro), e cila është automjeti i saj zyrtar dhe preferoi të lëvizte me S-Class, që ka edhe sedilje masazhi.
Në mediat sociale, përdoruesit komentuan me sarkazëm duke shkruar: "Mos e lini Simsek ta shohë këtë".
Çështja po merr vrull, pasi me një rregull të kohëve të fundit nga Ministria e Financave u kërkohet të gjitha organeve publike t'i përmbahen masave të rrepta shtrënguese, duke kufizuar shpenzimet e tyre në çdo nivel - nga udhëtimet deri te përdorimi i pronës shtetërore.
Me sa duket, Mahinur Özdemir Göktaş mendonte se kjo thirrje specifike kishte të bënte me të tjerët dhe jo me veten...
Ministrja turke ka lindur në Belgjikë dhe gjithashtu mban shtetësi belge, ishte anëtare e parlamentit lokal të Brukselit dhe gjatë mandatit të saj ajo kishte refuzuar të merrte pjesë në heshtjen njëminutëshe në kujtim të gjenocidit armen.
Ajo ka qenë gjithashtu ambasadore e Turqisë në Algjeri nga viti 2022 deri në vitin 2023, ndërsa është interesante se nuk studioi drejtësi siç donte fillimisht sepse e kuptoi se nuk do të ishte në gjendje të fliste në gjykatë duke mbajtur... shami!