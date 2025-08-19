LEXO PA REKLAMA!

Dy ministrat garojnë në ushtrime fizike! Kush bën i pari 100 pompa brenda 5 minutave

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 22:09
Showbiz

Një sfidë origjinale fitnesi u zhvillua në Pentagon mes dy ministrave të administratës Trump: Sekretarit të Shëndetësisë Robert Kennedy Jr. dhe Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth. Të dy u përballën në një garë fizike që kishte si qëllim përfundimin e 50 tërheqjeve dhe 100 pompave për më pak se pesë minuta.

Sfida, me moton “nga obez në formë”, u regjistrua gjatë një vizite të Kennedy Jr. në Pentagon dhe u publikua fillimisht nga Fox News, ku menjëherë u bë virale. Sfondi ushtarak ishte i theksuar, me ushtarë të Marinës dhe Trupave të Marinës që duartrokisnin gjatë testit.

Edhe pse të dy dhanë maksimumin, asnjëri nuk arriti ta përfundonte sfidën brenda kohës së përcaktuar. Pete Hegseth përfundoi i pari me një kohë prej 5 minutash e 25 sekondash, ndërsa 71-vjeçari Kennedy Jr. mbërriti menjëherë pas tij.

Pas përfundimit të sfidës, të dy sfiduan edhe ministrin e Transportit, Sean Duffy, duke i bërë thirrje me humor: “A mund ta bësh për më pak se 5 minuta? 50 tërheqje, 100 pompa?”– dëgjohet Hegseth duke qeshur në video.

 

 

 

