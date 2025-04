Putin njofton armëpushim të përkohshëm për festimet e Pashkës në Ukrainë

Rusia do të ndalojë “të gjitha operacionet ushtarake” si pjesë e “armëpushimit të Pashkëve” në Ukrainë, njoftoi Kremlini në të Shtunën e Madhe.

Në një deklaratë në Telegram, Kremlini tha se armëpushimi i përkohshëm do të zgjasë nga ora 18:00 e sotme (me orën ruse) deri në mesnatën e 21 prillit.

“Trupat tona duhet të jenë të gatshme për të zmbrapsur shkeljet e mundshme të armëpushimit dhe provokimet nga armiku dhe nga çdo veprim agresiv të tij”, thuhet në deklaratën e Kremlinit.

Moska thotë se pala ukrainase duhet “të ndjekë shembullin tonë”.

Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të njohin kontrollin rus të rajonit ukrainas të Krimesë, si pjesë e një marrëveshjeje më të gjerë paqeje midis Moskës dhe Kievit, raportoi Bloomberg më herët të shtunën, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje.

Koncesioni i mundshëm është sinjali i fundit që Presidenti Donald Trump dëshiron të çimentojë një marrëveshje armëpushimi dhe vjen pasi ai dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio sugjeruan të premten se administrata është e gatshme të largohet nga përpjekjet për paqe nëse nuk arrihet shpejt përparim.

Krimea u aneksua nga Kremlini në vitin 2014 pas një pushtimi dhe referendumi pasues të mbajtur nën okupim. Komuniteti ndërkombëtar i rezistoi njohjes së gadishullit si rus për të shmangur legjitimimin e aneksimit të paligjshëm.

Kjo rrezikon të minojë ligjet dhe traktatet ndërkombëtare që ndalojnë sekuestrimin e tokës me forcë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar vazhdimisht se nuk do t’i dorëzojë territor Moskës. Por kjo masë do të ishte një ndihmë për presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka kërkuar prej kohësh njohjen ndërkombëtare të sovranitetit rus mbi Krimenë. Putini deri më tani ka refuzuar të pajtohet me propozimin e Trump për një marrëveshje të gjerë paqeje. Të njëjtat burime thanë se ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për këtë çështje.

Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit nuk iu përgjigjën një kërkese për koment. Një zyrtar amerikan i njohur me negociatat, i pyetur për mundësinë e njohjes së Krimesë, nuk pranoi të komentojë detajet e bisedimeve. Shtetet e Bashkuara u paraqitën aleatëve të tyre propozime për të mundësuar një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës në Paris të enjten, duke përfshirë një përmbledhje të kushteve për përfundimin e luftimeve dhe lehtësimin e sanksioneve kundër Moskës në rast të një armëpushimi të qëndrueshëm, raportoi më herët Bloomberg.

Propozimi do të ngrinte gjerësisht vijën e frontit, me shumicën e territoreve të tjera ukrainase të mbajtura tani nga Rusia që mbeten efektivisht nën kontrollin e Moskës, thanë burimet. Ambiciet e Kievit për t’u bashkuar me NATO-n gjithashtu nuk do të diskutoheshin./tch