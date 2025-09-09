Protestuesit i vunë zjarrin Parlamentit/ Dorëhiqet kryeministri i Nepalit, mbyllet aeroporti ndërkombëtar
Protestuesit i vunë zjarrin Parlamentit/ Dorëhiqet kryeministri i Nepalit, mbyllet aeroporti ndërkombëtar
Kryeministri i Nepalit, K.P. Sharma Oli, ka dhënë dorëheqjen, ndërsa protestat kundër korrupsionit po përshkallëzohen. Ushtria e Nepalit ka konfirmuar se Oli dhe gjashtë ministra të kabinetit u zhvendosën në një vendndodhje të pazbuluar pasi protestuesit i vunë flakën rezidencave të kryeministrit dhe zëvendëspresidentit.
Po ashtu protestuesit hynë më forcë në Parlamentin federal duke i vendosur zjarrin godinës.
Protestat antiqeveritare dhe kundër korrupsionit u bënë të dhunshme pasi disa platforma të mëdha të mediave sociale, duke përfshirë Facebook, YouTube dhe X, u ndaluan të hënën.
Ndalimi u revokua të martën. Pamjet nga Katmandu tregojnë tym që ngrihet nga parlamenti i vendit, të cilit iu vu flaka nga protestuesit. Mediat lokale raportuan gjithashtu se shtëpitë e ministrave ishin plaçkitur nga grupe të mëdha. Aeroporti Ndërkombëtar Tribhuvan i Katmandusë është mbyllur.