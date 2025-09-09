Dyshohet se përdhunoi 18-vjeçaren italiane në Durrës, arrest në burg për Leonardo Prezën!
Gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” ndaj 26-vjeçarit Leonardo Preza, i akuzuar si i dyshuar për përdhunimin e turistes 18-vjeçare italiane në qytetin bregdetar në orët e para të së premtes (5 shtator).
26-vjeçari Preza akuzohet për marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura. Togat e zeza të Durrësit e kanë konsideruar të ligjshëm arrestimin e Leonardo Prezës. Sipas dëshmisë së 18-vjeçares italiane, por dhe nga vëzhgimi i kamerave të sigurisë, ngjarja ndodhi në shezlongët e një hoteli në Durrës rreth orës 05:30 të mëngjesit të 5 shtatorit.
18-vjeçarja tha se kundërshtoi dhe refuzoi, por Leonardo Preza abuzoi seksualisht me të përmes forcës, duke i shkaktuar edhe dëmtime fizike. Nga ana tjetër, vetë 26-vjeçari Preza pati thënë në dëshmi se e ka kryer aktin, por me dëshirën edhe të vetë vajzës.
Ndërkohë, Report Tv publikoi të shtunën që sapo lamë pas, pamjet e kamerave të sigurisë ku duken 18-vjeçarja italiane dhe 26-vjeçari Leonardo Preza, të ulur në stola të shëtitorja. Të dy bisedojnë fillimisht pa asnjë problem.
Në një moment 26- vjeçari, ngrihet nga aty dhe largohet, por rikthehet dhe komunikon sërish me 18- vjeçaren. Më pas të dy largohen nga aty ku ishin ulur duke shkuar drejt bregut të detit, te shezlongët.