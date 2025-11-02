Sondazhet trondisin Gjermaninë, ekstremi i AfD kryeson, partia e kancelarit Merz zbret në vend të dytë!
“Dhimbja e kokës” në sondazhe vazhdon brenda Bashkimit Kristian Demokrat dhe Social Demokratëve bashkëqeverisës në Gjermani.
Sondazhi i ri nga Instituti Insa për ‘Bild’ ditën e sotme, i jep Alternativës së ekstremit të djathtë për Gjermaninë përsëri vendin e parë, me 26%.
Bashkimi Kristian Demokrat (CDU/CSU) vjen i dyti me 25%, ndërsa Social Demokratët (SPD) janë në 15%. E Majta (Die Linke) dhe e Gjelbërit (Die Grünen) regjistrojnë 11%, ndërsa Liberalët (FDP) dhe Aleanca Sarah Wagenknecht (BSW) janë nën pragun zgjedhor prej 5% të kërkuar që një parti të hyjë në parlamentin gjerman.
48% në favor të “Murit Demokratik”
Lidhur me mundësinë e një bashkëpunimi të ardhshëm midis Bashkimit të Krishterë ose Social Demokratëve dhe Alternativës për Gjermaninë, 48% e qytetarëve, bazuar në sondazh, duket se janë negativë. Nga ana tjetër, 38% e konsiderojnë të gabuar të ashtuquajturin “Mur Demokratik” kundër Alternativës për Gjermaninë.
Megjithatë, 64% e votuesve demokratë të Krishterë e konsiderojnë të saktë qëndrimin e Friedrich Merz për përjashtimin e një bashkëpunimi me të Djathtën Ekstreme, gjë që e justifikon atë në një periudhë të vështirë, ku ai vetë është në qendër të kritikave negative pas deklaratave të tij kontraverse mbi emigracionin dhe gratë (deklarata rreth “peizazhit urban”, si dhe tani e famshme “pyet vajzat e tua”).
AfD me 40% në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore
Në të njëjtën kohë, në nivel landi, Alternativa për Gjermaninë vazhdon të shënojë suksese të rëndësishme në sondazhe. Në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, sondazhet e tregojnë atë me një shifër mbresëlënëse prej 40%, një vit pas zgjedhjeve landi.
Qëllimi i partisë në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore është të fitojë një shumicë absolute. Siç ka deklaruar zëdhënësi i shtetit të partisë, Leif-Erik Holm:
“Ne duam të qeverisim. Nëse të tjerët janë aq budallenj sa nuk duan të qeverisin me ne, atëherë do ta bëjmë vetë”.
Vlen të përmendet se, sipas rrjetit NDR, Alternativa për Gjermaninë ka arritur të dyfishojë anëtarësimin e saj në shtet brenda dy vjetësh.