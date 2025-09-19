Problem teknik, helikopteri i Donald Trump bën ulje emergjente në aeroportin e Lutonit
Marine One, helikopteri që transportonte presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe Melania Trump, u detyrua të bënte një ulje të paplanifikuar në aeroportin e Lutonit në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të një problemi teknik. Incidenti ndodhi kur Trump po përgatitej të largohej nga Britania pas vizitës së tij.
“Për shkak të një problemi të vogël hidraulik dhe për shkak të kujdesit të tepruar, pilotët u ulën në një aeroport lokal përpara se të arrinin në Aeroportin e Stansted”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
Zyrtarët konfirmuan se si Trump ashtu edhe Melania nuk patën lëndime. Më vonë ata hipën në një helikopter rezervë nga flota presidenciale për të vazhduar udhëtimin e tyre.
Presidenti i SHBA është kthyer tashmë në SHBA pas vizitës shtetërore 40 orëshe në Britani.