Plas sherri brenda anijes turistike, pasagjerët përleshen me njëri-tjetrin për një copë mishi

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 18:17
Bota

Plas sherri brenda anijes turistike, pasagjerët përleshen me

Një përleshje e dhunshme shpërtheu në një anije turistike Carnival pasi pasagjerët u përplasën fizikisht me njëri-tjetrin teksa prisnin në radhë për ushqim.

Në video shihet një grup pasagjerësh që dhunohem me grushte dhe përplasin njëri-tjetrin në tokë, ndërsa pasagjerë të tjerë mblidhen përreth për të parë kaosin. Rojet u përpoqën të ndërhynin dhe njëri prej tyre u largua nga përleshja dhe nxori radio-telefonin e tij. 

Mike Terra, i cili filmoi incidentin dhe postoi videon në mediat sociale dy ditë më parë dhe tha: “Është çmenduri që po zihen për copa mishi pule.”

Anija u nis nga Miami të enjten e kaluar dhe bëri dy ndalesa në Bahamas përpara se të kthehej në Florida të hënën.

 

 

 

 

 

 

