Përfundoi gabimisht në luftë, indiani tregon çfarë i ndodhi: Shkova në Rusi për...

Në tetor të vitit të kaluar, David Moothappan pa një reklamë në Facebook që ofronte punë si roje sigurie në Rusi. Paga mujore e premtuar 204,000 rubla (2,201 dollarë) dukej një shumë e madhe për peshkatarin që braktisi shkollën nga shteti jugor indian i Kerala. Javë më vonë, Moothappan, 23 vjeç, u gjend në frontin e luftës në qytetin e Donetsk, të kontrolluar nga Rusia, në Ukrainën lindore.



“Është vdekje dhe shkatërrim kudo,” thotë ai, kur u pyet për kohën e tij atje. Ai dhe një burrë tjetër nga Kerala arritën të ktheheshin në shtëpi javën e kaluar. Ata janë në mesin e disa indianëve që u mashtruan nga agjentët për të luftuar për forcat ruse në luftën e vendit me Ukrainën gjatë muajve të fundit. Disa kanë arritur të kthehen në shtëpi, por të tjerët janë ende të bllokuar në Rusi.

Shumica e tyre janë nga familje të varfra dhe janë joshur me premtimin për punë, ndonjëherë si “ndihmës” në ushtrinë ruse. Të paktën dy indianë kanë vdekur deri më tani në luftë. Ministria e Jashtme e Indisë ka thënë se “po bën presion shumë të fortë me autoritetet ruse” për të rikthyer qytetarët e saj që janë mashtruar për të luftuar në luftë. Javën e kaluar, ministri i jashtëm S Jaishankar e quajti këtë “një çështje me shqetësim shumë, shumë të thellë” për Indinë.

Zoti Moothappan ndjehet i lehtësuar që është kthyer në shtëpi në fshatin e peshkimit Pozhiyoor në Kerala, por thotë se nuk mund të harrojë atë që pa në luftë. “Kishte pjesë të trupit të shpërndara në të gjithë tokën,” thotë ai. I shqetësuar, filloi të vjella dhe për pak i ra të fikët. “Së shpejti, oficeri rus që na komandonte më tha të kthehesha në kamp. M’u deshën orë të tëra që të shërohesha,” thotë për BBC.

Ai thotë se e theu këmbën rreth Krishtlindjeve ndërsa po luftonte në një “vend të largët” – familja e tij, thotë ai, nuk dinte për situatën në atë kohë. Moothappan kaloi dy muaj e gjysmë në spitale të ndryshme në Luhansk, Volgograd dhe Rostov përpara se të shërohej pjesërisht. Në mars, një grup indianësh e ndihmuan atë të arrinte në ambasadën e vendit në Moskë, e cila më pas organizoi që ai të kthehej në shtëpi.