"Për hir të njerëzimit do të arrijmë paqen", Trump reagon për herë të parë pas telefonatës me Putinin!

Përmes një postimi në rrjetin "Truth Social" presidenti Donald Trump ka reaguar lidhur me bisedën telefonike që pati me presidentin Vladimir Putin.

Trump shprehet se shumë shpejt mund të arrihet një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë.

"Sot pata një bisedë shumë të mirë dhe produktive me Presidentin Putin të Rusisë.Ne ramë dakord për një armëpushim të menjëhershëm në sektorin e energjisë dhe infrastrukturës, me mirëkuptimin se do të punojmë shpejt për të arritur një armëpushim të plotë dhe, në fund, një FUND për këtë luftë të tmerrshme mes Rusisë dhe Ukrainës.

Kjo luftë nuk do të kishte filluar kurrë nëse unë do të isha president!

U diskutuan shumë elemente të një Marrëveshjeje për Paqe, përfshirë faktin se mijëra ushtarë po humbin jetën, dhe si Presidenti Putin ashtu edhe Presidenti Zelenskyy duan që kjo të marrë fund.

Ky proces tani është në fuqi dhe po ecën përpara, dhe shpresojmë, për hir të njerëzimit, ta çojmë deri në fund!", shkruan Trump.