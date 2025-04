"Nuk rashë në dashuri me krevatin që nuk flet"/ Egli i rrëfehet Kellyt, ja si reagoi Gjesti!

Egli ka patur një bisedë të qetë me Kelly-n, ku ka folur për raportin e saj me Gjestin. Banorja shprehet se ai duhet të mbajë përgjegjësi për gjërat që ai ka bërë.

“Pse quhet sot e kësaj dite një marrëdhënie nëse nuk ka patur asgjë? Pse quhet? Pse komentohet? Ka patur pra, ti mbaj pjesën tënde, unë mbaj pjesën e ndjesisë sime, kam dashur dhe kam bërë ashtu. Të kam vendosur vetë para vetës, nuk më ke detyruar, kaq. Nuk ka problem, e mbaj unë këtë përgjegjësi”, u shpreh Egli.

“Kështu jam unë. Gabimi im, fatkeqësia ime është, nuk është i yti. Thjesht ti mbaj përgjegjësi për gjërat që ke bërë ti. Më ke bërë ti të ndihem ashtu, nuk e kam ndjerë nga hiqi.

Nuk rashë në dashuri me krevatin që nuk flet, as me kamerat. Kaq, këtë përgjegjësi mbaj dhe unë të kam thënë vazhdo rrugën tënde dhe unë timin”, vijon banorja.

Teksa Egli po bënte këtë bisedë me Kelly-n te dhoma e gjumit, Gjesti ishte aty dhe po i dëgjonte. Ai nuk foli, thjesht bënte disa mimika.