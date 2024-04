Pas SHBA, TikTok mund të ndalohet edhe në Europë

BE nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndalimit të TikTok, aplikacioni i cili është në pronësi kineze, ka deklaruar presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Zyrtarja, e cila po kërkon një mandat tjetër në qershor, pohoi se platforma e videove përbën “një kërcënim”.

Të mërkurën e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden nënshkroi një ligj që kërkon që pronari i TikTok me bazë në Kinë, ByteDance, të shesë platformën ose të ndalohet nga SHBA. Gjatë viteve të fundit, udhëheqësit si në SHBA ashtu edhe në BE kanë bërë pretendime të shumta në lidhje me shkeljet dhe shkeljet e supozuara të sigurisë nga ana e TikTok, e cila i ka mohuar akuzat.

E pyetur gjatë debatit të Mastrihtit të hënën nëse BE do të ndalonte TikTok nëse SHBA vazhdon me masën, von der Leyen tha: “Nuk përjashtohet sepse komisioni ishte institucioni i parë në mbarë botën që ndaloi Tik Tok në telefonat tanë të korporatave. ”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ne e dimë saktësisht rrezikun e Tik Tok,” shtoi ajo, duke vënë në dukje se komisioni “ka bërë shumë për të rregulluar … për t’u siguruar që platformat të marrin përgjegjësinë për përmbajtjen që ofrojnë”.