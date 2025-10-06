Paralajmëron Macron: Evropa të përgatitet për skenarin më të keq
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, kanë lëshuar paralajmërime të forta për sigurinë e kontinentit europian, duke pranuar se Moska është nënvlerësuar për shumë kohë dhe se kontinenti duhet të përgatitet për çdo skenar, përfshirë më të keqin.
Në një intervistë për Frankfurter Allgemeine Zeitung, Macron u shpreh se Evropa ka gabuar në vlerësimin e qëllimeve dhe kapaciteteve të Rusisë.
“Për një kohë të gjatë kemi nënvlerësuar Rusinë. Po, ajo është më e dobët ekonomikisht dhe me popullsi në rënie, por prodhon armë me një ritëm shumë më të shpejtë. E kemi nënvlerësuar kërcënimin. Tashmë jemi në një gjendje konfrontimi të përhershëm”, tha Macron.
Sipas tij, Rusia përbën kërcënimin më të madh strukturor për Evropën, jo vetëm ushtarakisht, por edhe përmes ndërhyrjeve në zgjedhje, sulmeve kibernetike, vrasjeve të disidentëve dhe përdorimit të migracionit si mjet presioni politik.
“Do të ishim naivë po të mos pranonim se ushtria e fshehtë ruse është e infiltruar në demokracitë tona. Ajo përbëhet nga ‘luftëtarë të padukshëm’, të njohur si robotë dixhitalë, që manipulojnë opinionin publik në Francë, Gjermani dhe në mbarë Evropën,” theksoi Macron, duke paralajmëruar për një rrezik të shtuar nga lufta e informacionit.
Nga ana tjetër, Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, në një intervistë për Handelsblatt, deklaroi se Gjermania duhet të përgatitet për skenarin më të keq në raport me Rusinë.
Ai shtoi se incidentet e fundit me dronë mbi vendet e NATO-s kërkojnë rritje të kapaciteteve mbrojtëse dhe koordinim më të fortë midis ushtrisë dhe policisë federale.
“Ushtria gjermane nuk mund të ndërhyjë kudo. Policia dhe agjencitë civile duhet të zhvillojnë aftësi për t’u përballur me kërcënime nga ajri dhe nga hapësirat e ulëta”, u shpreh Pistorius, duke paralajmëruar se situata aktuale mund të çojë në një “inflacion të armëve” në industrinë e mbrojtjes.
Në fund, Macron shtoi se Evropa nuk duhet të jetë e papërgatitur për asnjë situatë ekstreme:
“Doktrina jonë është e paqartësisë strategjike, por një gjë është e sigurt — asgjë nuk përjashtohet.”