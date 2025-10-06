VIDEO/ Duke shijuar kafen me veshje intime që tregojnë gjithçka, ish-kampionia e skermës provokon ndjekësit
Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 21:10
Showbiz
Antonela Fiordelisi, ish-sportiste e skermës, sot një influencuese shumë e ndjekur, “tërbon” ndjekësit me një video në “Instagram”.
Çfarë mënyre më të mirë për t’u zgjuar për ndjekësit e Antonelës sesa me një video ku ajo pi kafen e mëngjesit veshur vetëm me të brendshme?
Ish-kampionia e skermës, që tashmë është kthyer në një influencuese mjaft të njohur, ka ndezur rrjetet sociale me këtë postim të fundit, duke marrë një lumë reagimesh nga fansat.
