LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Duke shijuar kafen me veshje intime që tregojnë gjithçka, ish-kampionia e skermës provokon ndjekësit

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 21:10
Showbiz

VIDEO/ Duke shijuar kafen me veshje intime që tregojnë

Antonela Fiordelisi, ish-sportiste e skermës, sot një influencuese shumë e ndjekur, “tërbon” ndjekësit me një video në “Instagram”.

VIDEO/ Duke shijuar kafen me veshje intime që tregojnë

Çfarë mënyre më të mirë për t’u zgjuar për ndjekësit e Antonelës sesa me një video ku ajo pi kafen e mëngjesit veshur vetëm me të brendshme?

VIDEO/ Duke shijuar kafen me veshje intime që tregojnë

Ish-kampionia e skermës, që tashmë është kthyer në një influencuese mjaft të njohur, ka ndezur rrjetet sociale me këtë postim të fundit, duke marrë një lumë reagimesh nga fansat.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion