LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Objekt i panjohur në qiell, sfera e gjelbër shkakton panik/ A janë alienët?

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 21:37
Bota

Objekt i panjohur në qiell, sfera e gjelbër shkakton panik/ A

Një top zjarri i gjelbër ndriçoi qiellin e natës mbi Moskë më 27 tetor, duke shkaktuar teori rreth UFO-ve dhe alienëve. Ngjarja madje i shtyu shkencëtarët rusë që të reagonin.

“Sfera” që përshkonte qiellin e natës u pa nga mijëra njerëz dhe askush nuk mundi të gjente një shpjegim të përshtatshëm për fenomenin.

Në videot që u bënë virale në X dhe Telegram, shihet një sferë e gjelbër duke fluturuar nëpër qiell, duke lënë pas një bisht shumëngjyrësh. Lëvizja dhe shpejtësia e saj nuk janë në përputhje me ato të objekteve që vërehen zakonisht në qiell.

Shumë komentuan dhe thanë se objekti i panjohur mund të jetë një anije kozmike aliene, ose rezultat i Inteligjencës Artificiale, megjithatë shumë shkencëtarë i hodhën poshtë këto pretendime.

Pavarësisht trajektores, pamjes dhe sjelljes mjaft të çuditshme të objektit, shkencëtarët nxituan të hedhin poshtë teoritë. Në vend të kësaj, ata e kufizuan atë në atë që ishte një objekt artificial.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion