Objekt i panjohur në qiell, sfera e gjelbër shkakton panik/ A janë alienët?
Një top zjarri i gjelbër ndriçoi qiellin e natës mbi Moskë më 27 tetor, duke shkaktuar teori rreth UFO-ve dhe alienëve. Ngjarja madje i shtyu shkencëtarët rusë që të reagonin.
“Sfera” që përshkonte qiellin e natës u pa nga mijëra njerëz dhe askush nuk mundi të gjente një shpjegim të përshtatshëm për fenomenin.
Në videot që u bënë virale në X dhe Telegram, shihet një sferë e gjelbër duke fluturuar nëpër qiell, duke lënë pas një bisht shumëngjyrësh. Lëvizja dhe shpejtësia e saj nuk janë në përputhje me ato të objekteve që vërehen zakonisht në qiell.
Shumë komentuan dhe thanë se objekti i panjohur mund të jetë një anije kozmike aliene, ose rezultat i Inteligjencës Artificiale, megjithatë shumë shkencëtarë i hodhën poshtë këto pretendime.
Pavarësisht trajektores, pamjes dhe sjelljes mjaft të çuditshme të objektit, shkencëtarët nxituan të hedhin poshtë teoritë. Në vend të kësaj, ata e kufizuan atë në atë që ishte një objekt artificial.