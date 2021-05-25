Nuk ndalen akuzat ndaj Aleksei Navalny, ja për çfarë akuzohet tjetër kritiku i Kremlinit
Të tjera akuza janë ngritur për Aleksei Navalny. Lajmin e bëri vetë Navalny ditën e sotme në rrjetet sociale. Ai shkruan se një akuzë ka të bëjë me vjedhjen e donacioneve në Fondacionin e tij Antikorrupsion (FBK), ndërsa një çështje e dytë ka të bëjë me “inkurajimin e qytetarëve për të refuzuar përmbushjen e obligimeve të tyre civile”. Padia e tretë, sipas tij, është ngritur për fyerje të një gjykatësi.
Aktualisht kritiku i Kremlinit është në burg për akuzat e përvetësimit për të cilat ai thotë se u ngritën për shkak të aktivitetit të tij politik. Ai u helmua para një viti dhe shkoi në Gjermani për tu kuruar dhe pasi u rikthye, ai përfundoi në burg.