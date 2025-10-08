“Njerëzit u bën copash, ende po mbledhim pjesë trupash”/ Masakër në Mianmar, hidhen bomba mbi protestuesit anti-qeveri
Të paktën 24 persona u vranë dhe 47 të tjerë u plagosën gjatë protestës kundër qeverisë ushtarake të Myanmarit, pasi një parashutë me motor hodhi dy bomba mbi turmën.
Lajmi u bë ditur për BBC nga një zëdhënës i qeverisë në mërgim.
Sulmi ndodhi të hënën në mbrëmje, kur rreth 100 persona ishin mbledhur në qytezën Chaung U në Mianmarin qendror për një festë kombëtare.
Mijëra njerëz kanë vdekur dhe miliona janë zhvendosur që nga viti 2021, kur ushtria mori pushtetin, duke shkaktuar një luftë civile me grupet e armatosura të rezistencës dhe milicisë.
Pasi humbi kontrollin e më shumë se gjysmës së vendit, ushtria tani po bën përsëri përparime të konsiderueshme, përmes një fushate veçanërisht të përgjakshme sulmesh ajrore dhe bombardimesh të rënda.
Komuna që u sulmua të hënën ndodhet në rajonin Sagaing, i cili ka qenë një fushëbetejë kyçe në luftë. Pjesë të mëdha të saj janë nën kontrollin e milicive vullnetare të krijuara pas grushtit të shtetit për të luftuar qeverinë ushtarake, ose juntën.
Këto grupe, të njohura si Forca e Mbrojtjes Popullore (PDF), drejtojnë gjithashtu administratën lokale. Një zyrtar lokal i tha BBC se ata kishin marrë informacion në lidhje me një sulm të mundshëm ajror gjatë tubimit të së hënës.
Ata u përpoqën ta përfundonin protestën shpejt, por parashutat arritën në vendngjarje më herët se sa pritej.
“Gjithçka ndodhi brenda shtatë minutash”, tha ai, ndërsa shtoi se shpërthimi e lëndoi në këmbë, por disa njerëz pranë tij u vranë.
Vendasit raportojnë se ishte e vështirë të identifikoheshin trupat pas ngjarjes.
“Fëmijët u bënë copë-copë”, tha për agjencinë e lajmeve AFP një grua tjetër që kishte ndihmuar në organizimin e ngjarjes. Ajo nuk ishte në vendngjarje, por mori pjesë në funeralet e së martës dhe shtoi se ata ende po “mbledhin pjesë trupash”.