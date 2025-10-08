LEXO PA REKLAMA!

Zgjedhjet në Tiranë/ Ermal Hasimja heq dorë nga kandidimi: Procesi u mbyll. Do t’i kthehem jetës sime të mëparshme

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 08:29
Politikë

Zgjedhjet në Tiranë/ Ermal Hasimja heq dorë nga kandidimi:

Ermal Hasmija ka deklaruar mbrëmjen e djeshme se ka hequr dorë nga kandidimi për postin e kryebashkiakut të Tiranës.

Me anë të një postimi në Facebook, Hasimja shkruan se nga dita e nesërme do i rikthehet jetës së tij të mëparshme, duke i uruar suksese kandidatit të pavarur dhe shumë të përfolur së fundmi.

Ai shton më tej se do të vazhdojë të bëjë punën e tij si arsimtar me brezat e rinj, ndërsa I uroi suksese Florian Binaj si kandidat i opozitës për zgjedhjet lokale në Tiranë.

 

