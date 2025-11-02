Shpërthejnë supermarketet dhe marrin ç’të gjejnë! Katastrofë humanitare nga uragani “Melissa”, 61 të vdekur
Numri i personave të vrarë në Xhamajka si pasojë e uraganit ‘Melissa’ është rritur në 28, njoftoi kryeministri i vendit të Karaibeve. Por duke i shtuar edhe viktimat në Haiti, 31 dhe në Kubë, 2, totali deri tani shkon në 61 njerëz të vdekur, teksa ka dhe shumë të zhdukur.
Andrew Holness konfirmoi nëntë vdekje të tjera të shtunën, duke qenë se kishte raportime për viktimat që ende po verifikohen – duke sugjeruar se shifra mund të rritet ende.
Ekipet e emergjencave dhe agjencitë e ndihmës kanë pasur mundësi të tjera në pjesë të veçanta të ishullit pas stuhisë për shkak të rrugëve të bllokuara, mbeturinave dhe përmbytjeve.
Uragani i kategorisë pesë – lloji më i fortë – ka disa dhjetëra vdekje në të gjithë Karaibe, duke sjellë erëra të ketë dhe rrëshqitje në Kubë dhe Haiti.
Shkalla e fundit që Melissa shkaktoi në Xhamajka është bërë e qartë vetëm në ditët e fundit, pasi uragani shkatërron sistemet e komunikimit dhe energjinë elektrike në pjesën më të madhe të asaj që është e madhe pasi arriti në tokë të martën, informon BBC.
Komunitetet në botën perëndimore të ishullit të tillë si Black River Montego Bay, kanë parë dhe më të keq. Janë publikuar imazhe që rezultate të rrafshuara me tokë, mbeturina dhe sende personale të shpërndara në rrugë dhe lagje të tëra ende nën ujërat e përmbytjeve.
Kryqi i Kuq thotë se 72% e njerëzve në të gjithë Xhamajkën ende nuk kanë energji elektrike dhe rreth 6,000 janë në strehimore emergjente. Zyrtarët xhamajkanë konfirmuan për agjencinë e lajmeve AFP se po ngriheshin spitale të shumta në terren për të trajtuar njerëzit në zonat më të prekura në perëndim.
Ndihma që arrinte tek ata në nevojë fillimisht u pengua nga mbyllja e përkohshme e aeroporteve të Xhamajkës. Tani që po mbërrin në vend, rrëshqitjet e dheut, rrëzimet e linjave të energjisë dhe pemët e rrëzuara i kanë bërë disa rrugë të pakalueshme, duke e komplikuar shpërndarjen e tij.
Me kaq shumë njerëz që kanë nevojë për ujë të pijshëm të pastër, ushqim dhe ilaçe, ka pasur raportime për njerëz të dëshpëruar që hyjnë në supermarkete dhe farmaci për të mbledhur çfarë të munden.
Melissa është bërë stuhia më e fuqishme e regjistruar që ka goditur Xhamajkën dhe një nga më të fortat e para në Karaibe. Në kulmin e tij, uragani pati erëra me shpejtësi prej 295 km/orë.
Të paktën 31 persona janë vrarë në Haiti si pasojë e uraganit “Melissa”, ndërsa të paktën dy vdekje janë raportuar në Republikën Dominikane. Në Kubë, mijëra njerëz janë evakuuar pasi më shumë se 60,000 shtëpi janë dëmtuar ose shkatërruar.
Ndikimi i ndryshimeve klimatike në frekuencën e stuhive është ende i paqartë, por temperaturat e rritura të sipërfaqes së detit ngrohin ajrin sipër dhe bëjnë më shumë energji të disponueshme për të nxitur uraganet, ciklonet dhe tajfunet. Si rezultat, ato ka të ngjarë të jenë më intensive me reshje më ekstreme.
Përpara fillimit të sezonit të uraganeve në Atlantik të këtij viti, Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike e SHBA-së parashikoi aktivitet mbi normalen.