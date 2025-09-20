Një milion dollarë për investitorët që duan shtetësi amerikane, Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv për “kartën e artë”
Presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi të premten një urdhër ekzekutiv që krijon një kartë qëndrimi “të artë”, e cila mund të merret duke paguar një shumë prej një milion dollarësh, në imazhin e “kartës së gjelbër”, e cila lejon dikë të jetojë dhe punojë në SHBA.
“Do të jetë një sukses i madh”, parashikoi presidenti republikan para gazetarëve në lidhje me sistemin e ri, i cili u lejon të huajve me “cilësi të jashtëzakonshme” të marrin kartën “e artë”.
Mbështetësit e programit argumentojnë se ai mund të sjellë kapital të konsiderueshëm në SHBA, ndërsa kritikët argumentojnë se përparësia duhet të jetë tërheqja e talenteve të kualifikuara.
“Karta e Artë” është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të zëvendësuar vizën aktuale EB-5 për investitorët emigrant me programin e ri, i cili do t’u jepte shtetësi amerikane investitorëve të huaj në bizneset amerikane.
Karta e artë shënon lëvizjen më të fundit në një seri lëvizjesh nga administrata Trump për të rritur të ardhurat për Thesarin në mënyra të reja dhe shpesh të pashembullta.
Që nga marrja e detyrës, Trump ka mbledhur miliarda përmes tarifave të reja, ka blerë një aksion në Intel, ka kërkuar 15% të të ardhurave të Nvidia nga shitja e disa çipave në Kinë dhe ka lënë të kuptohet se duhet të marrë një pjesë të të ardhurave të gjeneruara nga patentat universitare.
Sekretari i Tregtisë Howard Latnick tha se karta e artë është e ngjashme me modelin e kartës së gjelbër dhe se personi do të paguante taksa në të gjithë botën ashtu siç do të paguante një qytetar amerikan ose banor i përhershëm.
Individëve do t’u ngarkohet 1 milion dollarë për një kartë të artë dhe 2 milion dollarë për kompanitë që sponsorizojnë një punonjës, përveç një tarife verifikimi prej 15 mijë dollarësh.
Një lloj tjetër vize “Karta e Platinumit Trump”, ka të ngjarë të mos dalë së shpejti.