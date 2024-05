“Nga 0-10, sa beson tek romanca Heidi-Romeo?”/ Ja si përgjigjet Roza

E ftuar në “Fan Club”, Roza Lati është vënë përballë pyetjeve të opinionistëve për situata të ndryshme që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brother Vip! E pyetur nga gazetari dhe opinionisti Ronaldo Sharka nëse beson te romanca e shumëpërfolur e Heidit dhe Romeos, Roza tha se e beson në përqindje më shumë nga ana e aktorit i cili siç tregon ajo e vëzhgonte vazhdimisht të dashurën e tij dhe përkujdesej për të.

Ronaldo: Nga 0-10, sa beson ti tek romanca e Heidit dhe Romeos?

Roza: Nuk do them 5, por do them 7 sepse i jap më shumë kredite Romeos. Unë e kisha krevatin tim 4 muaj paralel, dhe ai djalë çdo mëngjes çohej dhe hidhte sytë nga Heidi. Kam parë detaje që mbase syri i teleshikesit nuk i kanë parë. E kam përjetuar shumë dasmën dhe emocionin e tij.