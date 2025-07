Netantyahu gati të negociojë për përfundimin e luftës në Gaza, por kryeministri izraelit ka disa kushte

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se ishte gati të negocionte një “armëpushim të përhershëm” në Rripin e Gazës gjatë armëpushimit 60-ditor, me kusht që enklava palestineze të demilitarizohet.

“Në fillim të armëpushimit, ne do të fillojmë negociatat për një fund përfundimtar të luftës”, tha Netanyahu në një video mesazh të publikuar sot, mes bisedimeve indirekte me Hamasin.

Megjithatë, ai vendosi disa kushte: “Hamasi duhet të lëshojë armët, Gaza duhet të demilitarizohet, Hamasi nuk duhet të ketë më aftësi ushtarake ose qeveritare”.

“Nëse këto mund të arrihen përmes negociatave, aq më mirë. Përndryshe, ne do t’i arrijmë ato me mjete të tjera, me fuqinë e ushtrisë sonë heroike”, shtoi ai.

Këto deklarata u bënë ndërsa negociatat në Doha vazhduan për të pestën ditë për të arritur një armëpushim dhe për të liruar të gjithë pengjet e mbajtura në Gaza.

Të afërmit e pengjeve po kërkojnë që ata të lirohen të gjithë menjëherë, por Netanyahu tha se kjo nuk varet nga Izraeli.