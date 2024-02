Në prag të Luftës së Tretë Botërore? NATO bën lëvizjen më të madhe në 33 vite

Duket sikur po i afrohemi gjithnjë e më shumë Luftës së Tretë Botërore, pasi NATO njofton planet për të thirrur 90,000 trupa në një nga stërvitjet e saj më të mëdha ushtarake që nga Lufta e Ftohtë.

Rreth 20,000 trupa britanike do i bashkohen thirrjes, ndërsa NATO fillon të testojë aftësinë e secilit shtet anëtar për t’u përfshirë në konflikt. Është thirrja më e madhe që nga përfundimi i Luftës së Ftohtë, 33 vjet më parë. Stërvitja, e quajtur Steadfast Defender, do të fillojë javën e ardhshme dhe do të zgjasë deri në fund të majit, sipas Metro.uk.co.

Të 31 anëtarët e NATO-s do të përfshihen në stërvitje, plus Suedia anëtarësimi i së cilës është duke u ratifikuar.

“Aleanca do të demonstrojë aftësinë e saj për të përforcuar zonën euro-atlantike me një lëvizje transatlantike të forcave nga Amerika e Veriut“, tha për gazetarët në Bruksel, gjenerali amerikan Christopher Cavoli, Komandanti Suprem i Aleatëve të NATO-s në Evropë.

Sekretari i Mbrojtjes Grant Shapps njoftoi të hënën vendosjen e të gjithë ushtrisë, marinës dhe RAF. Marina Mbretërore do të dërgojë dy aeroplanmbajtëse të reja dhe tetë anije luftarake. Avionët e sulmit rrufe F-35 të RAF gjithashtu do të dërgohen dhe testohen në skenarët e konfliktit.

Stërvitja e NATO-s po përgatitet kryesisht për agresion të mundshëm nga Rusia. Gjermania do të dërgojë gjithashtu 12,000 ushtarë, sipas gazetës kombëtare Bild.

Ata thanë se stërvitja do të simulojë një sulm rus në territorin e NATO-s, i cili do të nxiste nenin 5 të traktatit, që do të thotë se të gjitha shtetet e tjera anëtare duhet të mobilizohen për ta mbrojtur atë. Stërvitja më e madhe më parë e NATO-s u zhvillua në 2018, me 51,000 trupa që morën pjesë në ‘Trident Kryqëzim 2018’.

Në një fjalim rrëqethës muajin e kaluar, Z. Shapps deklaroi se marrëdhëniet ndërkombëtare kanë hyrë në “një epokë të re”.

“Ne duhet të jemi të përgatitur për të penguar armiqtë tanë, të përgatitur për të udhëhequr aleatët tanë dhe të përgatitur për të mbrojtur kombin tonë sa herë që vjen thirrja,” tha ai.

Shapps tha se Rusia, Kina dhe Irani përbënin kërcënime serioze, duke i quajtur ato “të paqëndrueshme” dhe “irracionale”./TCH