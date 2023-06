Në luftë me kohën, ekipet e shpëtimit në kërkim të nëndetëses Titan, oksigjeni për 5 eksploruesit mbaron në orën…

Ekipet e shpëtimit nga SHBA, Kanadaja dhe Franca vazhdojnë të garojnë me kohën për të gjetur nëndetësen Titan që u zhduk të dielën gjatë një misioni për të kërkuar rrënojat e Titanikut, 900 milje detare në lindje të Cape Cod, Massachusetts. Kërkimet janë intensifikuar pasi Roja Bregdetare e SHBA parashikon se furnizimi me oksigjen i nëndetëses do të mbarojë në orën 7:08 të mëngjesit, ose 13:00 me orën tonë lokale. Kështu deklaroi një zëdhënës dje pasdite.

Sipas specifikimeve të OceanGate, nëndetësja Titan ka një furnizim 96-orësh me oksigjen. Ky fakt bëri që ekipet e shpëtimit të shtojnë përpjekjet e tyre… duke skanuar një zonë dyfish më të madhe se Konektikati dhe një thellësi prej më shumë se 4000 metrash. Kërkimi dje u fokusua në një zonë ku avionët kanadezë zbuluan “zhurmat nënujore”. Tingujt bënë që kërkimet nga mjetet ajrore pa pilot të ridrejtoheshin, tha Roja Bregdetare e SHBA-së herët të mërkurën, duke vënë në dukje se përpjekja e deritanishme “ka dhënë rezultate negative”.

“Ne nuk e dimë se cilat janë zhurmat për të qenë të sinqertë,” tha Kryeshefi i Rojës Bregdetare të Qarkut të Parë, Jamie Frederick. “Qëllimi do të jetë vazhdimi i kërkimit në ato zona ku u zbuluan zhurmat…”.

Instituti Oqeanografik Woods Hole paralajmëroi se është “shumë e vështirë” të dallosh burimin e zhurmave në oqeanin e gjerë, por gjetjet janë dërguar për analizë dhe rezultatet mbi origjinën e zhurmave priten sot.

Princi Polar, anija kërkimore që mbështet misionin turistik të së dielës që shoqëroi Titanin e zhdukur, gjithashtu mbetet në skenën e hetimeve.

“Pajisjet që janë mobilizuar për këtë janë më të mirat në botë, më të afta në botë,” u tha gazetarëve të mërkurën presidenti i Horizon Maritime Sean Litt. “Ne duhet të mbajmë shpresën. Unë mendoj se siç e dini, ka ende mbështetje për jetën në nëndetëse dhe ne do të vazhdojmë të mbajmë shpresën deri në fund.”