I nxehti afrikan pushton vendin, ja sa shkojnë temperaturat sot

Vijon ndikimi i valëve të nxehtit afrikan në Shqipëri duke bërë që moti i kthjellët dhe i nxehtë të jetë prezent në të gjithë territorin e vendit. Kjo situatë atmosferike do të na shoqërojë deri vonë pasdite ku priten kalime vranësirash të lehta nëpër të gjithë zonën malore Lindore si edhe pjesërisht në zonat e ulëta duke lënë vijën bregdetare nën dominimin e motit të kthjellët. Edhe gjatë natës moti mbetet i kthjellët dhe i nxehtë.

Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm si në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 37°C. Era do të fryjë e lehtë shpejtësi 28 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor; kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim 1 ballë.