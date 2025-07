“Ndodhi 3 javë më parë”, Trump tregon për herë të parë kur ndaloi luftën e Serbisë ndaj Kosovës

Për herë të parë, presidenti amerikan, Donald Trump, tregoi periudhën kur ndaloi shumë luftëra të reja të ndodhnin në botë, përfshirë atë të Serbisë kundër Kosovës.

“Gjithçka ndodhi 3 javë më parë apo pak më shumë”, u shpreh kreu i Shtëpisë së Bardhë.

“Ne bëmë një punë të mirë me Indinë dhe Pakistanin, gjithashtu me Serbinë dhe Kosovën, Ruandën dhe Kongon Dhe e gjithë kjo ndodhi gjatë tre javëve të fundit a më shumë, apo jo Marko? Dhe (ne ndaluam) të tjerë që ishin gati të luftonin, dhe ne ndaluam shumë përleshje. Mendoj se ndaluam shumë luftëra të mëdha të them të drejtën. Shumë të mëdha. Ishte India dhe Pakistani. Ndaluam luftën përmes tregtisë.

Po merremi me Indinë, me Pakistanin, dhe ne u thamë se nuk do të merremi fare me ju nëse do të luftoni. Ndoshta ishin gati në një fazë të bënin një luftë bërthamore, pasi siç e dini janë fuqi bërthamore. Ne e ndaluam dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Po mundohemi që të ndihmojmë në mbylljen e këtij përbindëshi të krijuar nga Biden, për luftën që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës.

Është diçka e tmerrshme. Nuk jam aspak i lumtur me presidentin Putin. Por kjo është diçka që s’do kishte ndodhur kurrë nëse do të isha president. Kjo është një luftë që me mua nuk do kishte ndodhur kurrë".