I dehur në timon shkakton aksident me makinë, arrestohet polici në Pogradec

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 11:50
I dehur në timon shkakton aksident me makinë, arrestohet polici

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore e Rajonit Elbasan – Korçë, ka arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë kufitare të Pogradecit, pasi shkaktoi aksident duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur.

Bëhet fjalë për inspektorin me iniciale D. O., me detyrë Trupë Shërbimi në Stacionin e Policisë Kufitare Pogradec. Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

"Arrestimi i tij u krye pasi mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:31, duke drejtuar mjetin e tij në rrugën “Rinia” në Pogradec, është përfshirë në një aksident duke shkaktuar dëme materiale në pesë automjete të parkuara.

 Pas verifikimit me testin matës të alkoolit ka rezultuar pozitiv në masën 1.36 mg/l dhe 1.33 mg/l", njofton Policia.

Materialet proceduriale u referuan në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiskionit të Përgjithshëm Korçë.

