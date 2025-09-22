LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

NATO-ja forcon krahun lindor: Vendoset sistem i integruar kundër dronëve

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 11:30
Bota

NATO-ja forcon krahun lindor: Vendoset sistem i integruar kundër

Pas ndërmarrjes së operacionit Roja Lindore në vazhdën e depërtimit të dronëve rusë në Poloni më 10 shtator, tetë vende të NATO-s kanë ofruar mjete dhe personel, përfshirë avionë luftarakë, helikopterë, anije dhe forca speciale, me qëllim forcimin e pranisë, bashkëpunimit dhe fleksibilitetit ushtarak përgjatë atij që po shihet tani si kufiri më i rrezikuar i aleancës.

Përdorimi i avionëve të shtrenjtë kundër dronëve të lirë nuk është ekonomikisht i qëndrueshëm, ndaj NATO-ja po planifikon një sistem të integruar kundër dronëve, thonë ekspertët.

Edhe pse fokusi është te Polonia dhe kërcënimi nga dronët rusë, operacioni është shumëdimensional – duke përfshirë forcat tokësore, detare dhe ajrore – dhe synon t’i mbulojë boshllëqet në mbrojtje nga Deti i Veriut deri në Detin e Zi.

Megjithatë, NATO-ja e ka bërë të qartë se misioni do të zhvillohet vetëm brenda territorit të saj dhe nuk parashikon hyrjen në Ukrainën perëndimore për të mbrojtur hapësirën ajrore.

Më përpara, cdo anëtar i NATO-s kryente veçmas misione të patrullimit ajror në zona të ndryshme, ndërsa aleanca ofronte mbështetje shtesë, në varësi të nivelit të perceptuar të kërcënimit.

Tani, ideja është që burimet – qofshin raketa apo teknologji kundër-dron – të ndërveprojnë përgjatë gjithë krahut lindor.

Ky koncept është frymëzuar nga një operacion i ngjashëm, Roja e Baltikut, i nisur më herët këtë vit, si përgjigje ndaj disa sabotimeve të dyshuara nënujore nga Moska në Detin Baltik.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion