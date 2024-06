Narendra Modi betohet si kryeministër i Indisë për herë të tretë

Narendra Modi, lideri i Partisë Nacionaliste Hindu Bharatiya Janata (BJP), është betuar si kryeministër i Indisë për herë të tretë. Ceremonia u zhvillua në Rashtrapati Bhavan, rezidenca zyrtare e presidentit indian.

Aleanca Kombëtare Demokratike e udhëhequr nga BJP e Modi fitoi zgjedhjet e përgjithshme me 293 vende, një diferencë më e ulët se sa parashikohej nga sondazhet e daljes.

Zgjedhjet panë një ringjallje të opozitës së Indisë, e cila fitoi 234 vende. Mijëra të ftuar kanë marrë pjesë në inaugurimin e tij në Pallatin Presidencial të Delhi. Midis tyre janë kokat e fqinjëve të Bangladeshit, Nepalit, Sri Lankës dhe Maldiveve – por jo Pakistanit apo Kinës.

Siguria e rreptë është vendosur në Delhi, e cila u shpall zonë e ndaluar fluturimi, me më shumë se 2,500 oficerë policie të vendosur rreth vendit të ngjarjes.

Modi tha se ai do të mbështeste sovranitetin dhe integritetin e Indisë dhe do të qeveriste me "besim të vërtetë dhe besnikëri ndaj kushtetutës".

Ai tha: "Unë do t'u bëj të drejtë të gjithë njerëzve në përputhje me kushtetutën dhe ligjin pa frikë apo favor."

Gjatë ceremonisë, presidenti Draupadi Murmu është betuar gjithashtu në një këshill të ministrave të kabinetit të ri të zotit Modi.

73-vjeçari është vetëm lideri i dytë indian që fiton për një mandat të tretë radhazi pas kryeministrit të parë të vendit, Jawaharlal Nehru.

Sondazhet e daljes kishin parashikuar fitore të plotë për partinë e tij BJP e cila sundoi Indinë për një dekadë, por ajo humbi shumicën e saj parlamentare në zgjedhje.

Blloku i tij NDA u mbështet në dy aleatë kryesorë, Partinë Telugu Desam (TDP) dhe Janata Dal (E bashkuar) JD(U), për të kaluar kufirin e 272 vendeve të nevojshme për të formuar qeverinë.